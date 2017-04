Pleurer pour le bois d’oeuvre ? Pas vraiment…

Les mesures punitives que s’apprête à prendre le gouvernement de Donald Trump contre le bois d’oeuvre canadien ne constituent pas du tout une catastrophe. C’est au contraire une excellente nouvelle pour la forêt canadienne, dont la surexploitation est régulièrement dénoncée, non seulement par les Premières Nations, par des artistes et par des écologistes, mais aussi par certains économistes. Les producteurs en vendront peut-être moins, mais ils n’ont qu’à majorer leur prix, à concurrence de la surtaxe imposée, ce qui reviendra au même pour eux en termes de revenus. Ce sont en fin de compte les Américains qui paieront une facture plus élevée pour leur habitation et leurs biens de consommation, mais tant pis pour eux s’ils ont élu à la tête de leur pays une personne irascible, imprévisible et erratique, dénuée de toute vision à moyen ou à long terme.

Il n’est pas prudent ni raisonnable non plus que les trois quarts de nos exportations de bois d’oeuvre soient destinés au seul marché américain. On peut se féliciter que le gouvernement s’efforce actuellement de diversifier les débouchés, notamment du côté de la Chine et de l’Europe. Le temps n’est pas venu de pleurer, mais plutôt de se retrousser les manches, et la crise actuelle peut offrir l’occasion de mettre en place une meilleure gestion des forêts, comme celle qui prévaut dans les pays scandinaves. Il y aurait lieu aussi de revoir les ententes entre les compagnies forestières et le gouvernement au sujet de l’exploitation sur les terres de la Couronne. La plupart de ces contrats sont tenus secrets, et on peut supposer qu’ils sont davantage rédigés au bénéfice de quelques compagnies plutôt qu’à celui de tous les Canadiens. Ce changement de perspective est en outre valable pour d’autres secteurs, y compris énergétiques. Pourquoi devrions-nous brader nos ressources naturelles ? Vendre moins et vendre mieux devrait aujourd’hui être notre devise et notre ligne de conduite.