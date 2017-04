Milan — La compagnie aérienne en difficulté Alitalia sera « vendue au plus offrant », a souligné mercredi le ministre italien des Transports, tandis que son homologue du Développement économique jugeait « intéressante » une éventuelle reprise partielle par l’allemande Lufthansa.

Après le rejet par les salariés d’un plan de restructuration prévoyant 1700 suppressions d’emplois — sur 12 500 — et des baisses de salaire, Alitalia se trouve au bord du gouffre. Son conseil d’administration a demandé mardi à l’État italien la nomination d’administrateurs, chargés de trouver des repreneurs ou d’organiser la liquidation de la compagnie. « La chose la plus plausible est qu’on se dirige vers une brève période d’administration extraordinaire qui pourrait se conclure en six mois avec une vente partielle ou totale des actifs d’Alitalia, ou la liquidation », a résumé le ministre du Développement économique, Carlo Calenda, mercredi matin sur Tg3.

« L’entreprise sera vendue au plus offrant […] Mais Alitalia est affaiblie par l’issue du référendum et les concurrents ne feront pas de cadeau », a pronostiqué son collègue des Transports, Graziano Delrio, dans une entrevue au quotidien La Stampa, en rejetant de nouveau toute nationalisation d’Alitalia. Interrogés sur une possible vente, au moins partielle, à Lufthansa, M. Delrio a souligné que le gouvernement n’y était pas opposé. M. Calenda a estimé, lui, qu’une telle hypothèse « serait intéressante à explorer ».

L’État va demander à l’Union européenne la possibilité d’accorder à Alitalia un prêt relais, d’un montant de 300 à 400 millions d’euros, afin de permettre à la compagnie de continuer à voler pendant six mois, jusqu’à son éventuelle reprise, a expliqué M. Calenda. Selon les médias italiens, une faillite d’Alitalia mettrait en péril quelque 20 000 emplois, les 12 500 salariés de la compagnie aérienne et quelque 8000 sous-traitants.

Compagnies à bas prix

Alitalia subit de plein fouet la concurrence des compagnies à bas prix et accumule les pertes depuis des années, et ce, malgré l’entrée à son capital en 2014 de son homologue émiratie Etihad et des fonds injectés par celle-ci. M. Calenda a souligné que la compagnie avait déjà coûté aux contribuables italiens 7,4 milliards d’euros. La semaine précédente, il avait noté qu’une procédure d’administration extraordinaire avec des mesures sociales d’accompagnement coûterait encore plus d’un milliard d’euros.

Plusieurs associations de consommateurs italiens sont montées au créneau ces derniers jours. L’Aduc a martelé qu’il était temps de liquider la compagnie, « puits sans fonds » pour les finances publiques, tandis que la Condacons a demandé que les billets déjà vendus soient garantis, ce que l’État semble prêt à faire.