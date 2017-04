Le PIB du Québec fait du surplace

L’activité économique est restée au neutre en janvier. Les pertes dans les services ont effacé les gains dans les biens.

Le PIB du Québec demeure inchangé en janvier après avoir connu une hausse de 0,5 % en décembre. Les gains enregistrés dans les industries productrices de biens (+0,6 %) ont été complètement annulés par les pertes observées dans les industries productrices de services (-0,2 %), a indiqué l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Pendant ce temps au Canada, le PIB a enregistré une hausse de 0,6 % en janvier. Sur 12 mois, le PIB du Québec est plus élevé de 1,9 %, ce taux étant de 2,3 % au Canada.

« Les gains observés dans l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz de même que dans le secteur de la fabrication et le commerce de détail ont été complètement annulés par les pertes enregistrées dans les services publics, la construction, le commerce de gros et les services d’enseignement. En outre, 11 des 20 grands secteurs de l’activité économique voient leur niveau de production augmenter en janvier », a résumé l’ISQ.

Parmi les faits saillants de janvier, il faut noter l’augmentation de 1,9 % de la production dans le secteur de la fabrication, qui s’ajoute à celle de 1,6 % de décembre et de 3 % de novembre. Celle de l’industrie de la construction a fléchi de 3 % en janvier. « La baisse de janvier représente la plus forte diminution de la production de l’industrie de la construction depuis la grève de juin 2013 », a souligné l’ISQ.

Pour Marc Pinsonneault, économiste principal à la Banque Nationale, « la stagnation du PIB réel en janvier ne devrait pas instituer une tendance […] Pour l’ensemble de 2017, la bonne performance récente du marché du travail laisse présager un essor continu des dépenses de consommation des ménages, dont l’indice de confiance, selon le Conférence Board, se comparait en avril dernier aux niveaux enregistrés il y a dix ans, soit avant la dernière récession ».

L’économiste retient, notamment, que la baisse mesurée dans l’industrie de la construction a été suivie par des mises en chantier de logements très élevées en février et mars. Et se réjouit de l’essor généralisé de la production manufacturière depuis novembre. « Toutes les 19 grandes industries manufacturières ont vu leur production augmenter durant cette période. En janvier, l’ensemble de la production manufacturière a avoisiné ses niveaux d’avant-récession. »

« Nous réitérons notre prévision d’une croissance économique de 1,7 % au Québec en 2017 », ajoute Marc Pinsonneault.