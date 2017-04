Alitalia au bord du gouffre

Rome — Les salariés d’Alitalia ont rejeté lundi un plan de relance draconien présenté comme celui de la dernière chance pour la compagnie aérienne italienne, qui risque désormais la liquidation, ont rapporté les médias italiens. Près de 90 % des quelque 12 500 membres du personnel ont participé à la consultation entre jeudi et lundi après-midi. Dans la soirée, le Non a dépassé la barre des 50 % bien avant la fin du dépouillement. Les salariés ont ainsi rejeté ce plan prévoyant 1700 suppressions d’emploi et une baisse de salaire de 8 %, alors que le gouvernement, qui a fait office de médiateur ces dernières semaines, avait répété tout le week-end qu’il n’y avait pas de solution de rechange. En effet, les caisses de la compagnie sont à sec et les actionnaires (Etihad Airways qui détient 49 % depuis 2014, UniCredit, Intesa Sanpaolo, etc.) n’entendaient pas remettre la main à la poche en cas de rejet de l’accord. « Ils nous ont fait payer à nous toutes les crises. Nous sommes en colère. Ce nouveau plan ne sert à rien », a expliqué un pilote au quotidien La Stampa, affirmant que la compagnie se retrouverait « au même point dans neuf mois ».