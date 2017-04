La Caisse crée un nouveau fonds de 125 millions

Cet appui au secteur agroalimentaire passera par des investissements directs au bénéfice d’agriculteurs, de PME et de projets ciblés.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé lundi la création d’un fonds de 125 millions de dollars pour soutenir le secteur agroalimentaire québécois, lequel comprend l’investissement de 10 millions dans l’entreprise Pangea.

La mise en place du Fonds agroalimentaire CDPQ permettra d’investir à la fois dans la production, la transformation, la distribution et la commercialisation, soutient la Caisse.

Cet appui au secteur agroalimentaire passera par des investissements directs au bénéfice d’agriculteurs, de PME et de projets ciblés, ou encore par l’entremise de fonds avec des partenaires des secteurs visés. Les sommes investies varieront entre 1 et 30 millions de dollars.

Nouvelle stratégie

« La Caisse envisage d’appuyer, tout comme nous l’avons fait dans d’autres secteurs d’activité et à l’aide d’une gamme d’outils variés, des projets porteurs pour tous les intervenants du secteur agroalimentaire au Québec », a déclaré par voie de communiqué le premier vice-président, Québec, de la Caisse de dépôt, Christian Dubé.

Le Fonds agroalimentaire CDPQ s’inscrit dans une nouvelle stratégie de la Caisse visant le secteur agroalimentaire. Cette dernière a pour but d’appuyer la relève agricole, le modèle d’exploitation familial, la transition technologique, ainsi que la croissance et l’expansion des activités des entreprises à l’échelle régionale et internationale.

Appui à Pangea

Ce nouveau fonds n’est pas associé à un échéancier précis. Le porte-parole de la Caisse, Maxime Chagnon, précise que sa durée et le montant des sommes en jeu pourraient varier selon les besoins et les occasions qui se présentent. M. Chagnon confirme par ailleurs que le fonds de 125 millions comprend les 10 millions que la Caisse investira dans l’entreprise Pangea.

Le Devoir révélait vendredi dernier que cette entreprise agricole qui achète des terres agricoles et qui s’associe à des agriculteurs pour les exploiter vient de conclure une ronde de financement de 50 millions de dollars pour lancer deux nouveaux projets au Québec. La Caisse et le Fonds de solidarité FTQ investiront chacun 10 millions, tandis que les 30 millions restants proviendront de partenaires privés.

Étouffer l’affaire

Après avoir vivement dénoncé le fait que l’« argent des Québécois » sert à financer une entreprise dont il critique le modèle d’affaires depuis des années, le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau, a accueilli l’annonce de la Caisse avec scepticisme.

« La Caisse de dépôt vient de lancer ça aujourd’hui pour étouffer l’affaire Pangea, j’en suis à peu près certain », lance-t-il.

« Le fait que la Caisse ait de l’intérêt pour investir en agriculture, on ne peut pas dire que c’est une mauvaise nouvelle, admet M. Groleau. Mais la façon avec laquelle ça va se réaliser me laisse perplexe. »

Le président de l’UPA fait remarquer que le ministère de l’Agriculture, Investissement Québec et la Financière agricole investissent déjà en agriculture. « Je ne sais pas si tout ça est coordonné quelque part », dit-il.