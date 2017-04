General Electric passe de perte à profit

Photo: Sebastien Bozon Agence France-Presse

Boston — General Electric a affiché vendredi un bénéfice net du premier trimestre de 653 millions $US, après avoir réalisé une perte au cours de la même période l’an dernier. Le bénéfice par action de la société de Boston s’est établi à 7 ¢US. Après ajustements pour exclure certains éléments non récurrents, il a grimpé à 21 ¢ US. Le conglomérat industriel a affiché des revenus de 27,66 milliards pour son plus récent trimestre. General Electric s’attend à ce que son bénéfice par action pour l’ensemble de l’exercice en cours s’établisse entre 1,60 $US et 1,70 $US.