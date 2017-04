SNC achète Atkins, avec l’appui de la Caisse de dépôt

Groupe SNC-Lavalin a confirmé son incursion majeure en Europe avec l’acquisition de la firme d’ingénierie britannique WS Atkins plc. Les discussions avaient été annoncées au début d’avril. SNC-Lavalin achètera la totalité du capital-actions émis ou devant être émis d’Atkins au prix unitaire de 20,80 livres sterling, pour une contrepartie totale en espèces de 3,6 milliards $CAN. Fondée en 1938, Atkins compte 18 000 employés et ses revenus pour 2016 s’élèvent à approximativement 2 milliards de livres sterling. SNC reçoit l’appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec, déjà son plus important actionnaire, qui injecte 1,9 milliard $CAN.