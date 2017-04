Apple vise le recyclé

New York — Le géant informatique américain Apple s’est donné pour but de ne plus utiliser « un jour » que des matériaux recyclés pour fabriquer ses appareils, selon son rapport sur l’environnement 2017 publié jeudi. « Nous croyons que notre objectif doit être une chaîne d’approvisionnement en boucle fermée, où les produits seront fabriqués en utilisant uniquement des ressources renouvelables ou des matériaux recyclés », plaide-t-il. « Nous nous sommes […] mis au défi un jour de ne plus du tout dépendre de l’exploitation minière », annonce Apple, sans donner de date. Tous les appareils que le groupe produit — iPhone, iPad ou autres iMac — sont en effet de grands consommateurs d’aluminium, de cuivre, d’or, d’argent, d’étain, de cobalt, de tungstène et de tantale, notamment.