Vidéotron essuie un revers au CRTC pour son service Musique illimitée

Le service « Musique illimitée » qui permet à certains clients de Vidéotron d’écouter du contenu sans que cela n’affecte leur consommation de données n’est pas conforme aux objectifs du CRTC en matière de neutralité du Net.

Cette décision publiée jeudi après-midi, qui découle d’audiences tenues à l’automne 2016 sur les pratiques de différentiation des prix, s’inscrit dans un nouveau cadre que l’organisme fédéral propose pour baliser les pratiques des fournisseurs.

« Ce cadre soutient un marché équitable en matière de services, d’expression culturelle et d’idées. Au sein de ce marché, les fournisseurs de services se font concurrence sur le prix, la qualité, la vitesse, l’allocation de données et l’offre de meilleurs services plutôt qu’en traitant de façon différente l’utilisation de données d’un certain type de contenu », a écrit le CRTC.

Vidéotron a 90 jours pour que son service soit « en conformité ». Musique illimitée, qui couvre des applications comme Spotify et Apple Music, n’est pas offert aux clients des forfaits de base et forfaits « plus », mais seulement les « premium », c’est-à-dire ceux permettant la consommation de 3 à 6 Go de données par mois.

Cette pratique avait l’objet d’une plainte de Rogers en octobre 2015 et suscitait des objections de la part de groupes de défense de la neutralité du Net comme OpenMedia.

« Après avoir examiné le service Musique illimitée de Vidéotron à la lumière du nouveau cadre, le CRTC a statué que l’entreprise donne une préférence indue à certains consommateurs et services de musique en continu tout en plaçant d’autres consommateurs et fournisseurs de contenu en position de désavantage déraisonnable », a ajouté l’organisme.