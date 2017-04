Morgan Stanley: profit en hausse

New York — La banque américaine Morgan Stanley a affiché un bénéfice en hausse de 74 % pour son premier trimestre, soutenue par les activités de ses pupitres de négociation. La branche de gestion de patrimoine de Morgan Stanley a aussi vu ses profits grimper au plus récent trimestre. La banque new-yorkaise a indiqué mercredi avoir engrangé un bénéfice de 1,93 milliard $US, soit 1 $US par action, pour le trimestre, comparativement à un profit de 1,13 milliard, ou 55 ¢US par action, pour la même période l’an dernier.