Le Fonds FTQ acquiert une participation dans Chocmod Canada

Le Fonds de solidarité FTQ a fait l’acquisition d’une participation minoritaire et devient le premier actionnaire externe de Chocmod Canada. Partenaire financier depuis 2011, la Banque Nationale accorde pour sa part un nouveau prêt, peut-on lire dans le communiqué de presse diffusé mardi. Les modalités financières de l’entente n’ont pas été précisées. Fondée en 1948, Chocmod est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de truffes au cacao. Acquise par Ghislain Lesaffre et Antoine Fortin en 2008, la compagnie s’est tournée vers les marchés canadien, américain et mexicain. Chocmod Canada a lancé ses opérations en avril 2011, avec son usine à Saint-Jean-sur-Richelieu. L’entreprise compte 40 employés dans ses installations situées en Montérégie.