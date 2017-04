Goldman Sachs accroît ses bénéfices

Photo: Richard Drew Associated Press

New York — Goldman Sachs a affiché mardi un bénéfice de 2,16 milliards $US, comparativement à celui de 1,2 milliard réalisé à la même période un an plus tôt. Le bénéfice par action a pour sa part grimpé à 5,15 $US, par rapport à celui de 2,68 $US de la même période un an plus tôt. Le président et chef de la direction de la banque d’affaires, Lloyd Blankfein, a qualifié le trimestre de « mitigé » et admis que l’activité des clients connaissait des difficultés. Même si cette dernière négocie pratiquement tous les instruments financiers disponibles sur Wall Street, ses plus importants clients sont surtout dans les devises et les matières premières. Or, ces deux secteurs ont connu beaucoup de volatilité au dernier trimestre, ce qui pourrait expliquer les résultats décevants.