Après Vancouver, Toronto

Le marché immobilier canadien se porte bien, merci. Trop bien même dans certaines régions, comme Vancouver et Toronto, où le prix des maisons est entré en zone spéculative, voire explosive. Montréal s’en tire mieux pour le moment, mais la vigilance s’impose.

Il était écrit dans le ciel que Toronto subirait les contrecoups des mesures adoptées en août par la Colombie-Britannique pour ralentir la hausse trop rapide du prix des propriétés à Vancouver.

Depuis l’automne, les non-résidants (surtout chinois) de la Colombie-Britannique se voient imposer une taxe de 15 % à l’achat d’une propriété. En conséquence, on a observé un certain ralentissement des ventes de maisons unifamiliales, mais le mouvement s’est déplacé vers Toronto, où le prix moyen des maisons individuelles a grimpé de 33 % en mars par rapport au même mois de 2016, pour dépasser 1,2 million de dollars.

Alors qu’il y a six mois le gouvernement ontarien se contentait de dire qu’il suivait la situation de près, le voilà maintenant prêt à agir pour neutraliser les spéculateurs que le maire de Toronto, John Tory, compare aux revendeurs de tickets (scalpers) à l’entrée des stades. Le problème est sérieux et n’affecte pas seulement les gens de Vancouver et de Toronto. Parvenu à un tel degré spéculatif, un marché aussi important que l’immobilier (10 % du PIB canadien) présente un risque pour l’économie. Depuis bientôt dix ans, les économistes tentent de se faire rassurants en parlant d’atterrissage en douceur. Mais cela ne s’est pas produit à Vancouver et à Toronto. Le pire, c’est qu’on manque de données solides pour déterminer toutes les causes.

Or, sans un ralentissement urgent, il y aura éclatement de la bulle spéculative un jour ou l’autre et des dizaines de milliers de ménages se retrouveront avec des hypothèques plus élevées que la valeur de leur propriété. Et pas qu’à Vancouver et Toronto, foyers d’incendie initial, mais partout au pays.

C’est pourquoi cette rencontre, mardi, entre le ministre des Finances fédéral, Bill Morneau, son homologue ontarien, Charles Sousa, et le maire de Toronto était tant attendue.

Aucune mesure spécifique n’a été annoncée, mais il faut s’attendre, comme à Vancouver, à l’imposition d’une taxe pour freiner l’ardeur des spéculateurs étrangers lors de la présentation du budget ontarien, la semaine prochaine, et d’une autre taxe sur les logements vacants. Certains ont aussi proposé qu’Ottawa impose plus lourdement les gains en capital réalisés lors de la revente rapide d’une propriété récemment acquise (communément appelée un flip), mais il ne semble pas en être question pour l’instant.

Pendant ce temps, chez nous, le marché immobilier a connu depuis deux ou trois ans le genre de ralentissement en douceur tant espéré par les experts, mais les choses pourraient s’envenimer si le mouvement spéculatif se déplace vers l’est à la suite des mesures annoncées prochainement par l’Ontario.

Avec l’ajout récent de vols directs quotidiens en provenance de Pékin et de Shanghai, Montréal et ses banlieues (surtout anglophones) pourraient à leur tour faire l’objet de ce mouvement spéculatif étant donné le prix très abordable des propriétés ici et la qualité de vie offerte. Voilà bien le dernier des scénarios que nous pourrions espérer pour la prochaine génération.

C’est pourquoi Québec devrait aussi participer aux discussions en cours et se tenir prêt à adopter à son tour des mesures pour tuer dans l’oeuf tout mouvement spéculatif, sans nuire pour autant aux investisseurs sérieux désireux d’habiter le Québec.