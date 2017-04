Recul de l’inflation aux États-Unis

Washington — L’indice des prix à la consommation s’est effondré en mars aux États-Unis, le déclin de 0,3 % enregistré le mois dernier étant le plus important mesuré depuis deux ans. Cette dégringolade a été alimentée par un nouveau recul des prix de l’essence et d’autres produits énergétiques. La chute de 0,3 % constatée en mars suit la hausse minuscule de 0,1 % vue en février, a dit le département du Travail. Il s’agit du premier déclin mensuel en 13 mois et du recul le plus marqué depuis celui de 0,6 % mesuré en janvier 2015. Au cours des 12 derniers mois, l’inflation américaine affiche une hausse modérée de 2,4 %, tandis que l’inflation de base s’est améliorée de 2 %.