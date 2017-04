Bénéfice en hausse pour JPMorgan Chase

Photo: Andrew Burton Getty Images/Agence France-Presse

New York — La banque américaine JPMorgan Chase a inscrit des bénéfices en hausse au premier trimestre, grâce à la remontée des taux d’intérêt et à la performance de ses activités bancaires d’affaires. La plus grande banque des États-Unis en matière d’actifs a annoncé un bénéfice net de 6,45 milliards $US ou 1,65 $US par action, comparativement à 5,52 milliards ou 1,35 $US par action l’an dernier. Ses revenus d’intérêts sont passés de 11,67 milliards à 12,39 milliards. La banque a aussi constaté une croissance robuste de ses prêts pendant la période.