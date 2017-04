Ventes des fabricants en légère baisse

Ottawa — Les ventes des fabricants canadiens ont diminué de 0,2 % en février, pour atteindre 53,6 milliards, notamment en raison de reculs dans les industries de l’assemblage de véhicules automobiles et des produits du pétrole et du charbon, a indiqué jeudi Statistique Canada. Elles ont reculé dans 10 des 21 industries étudiées par l’agence fédérale, représentant 37 % de l’ensemble du secteur manufacturier canadien. Exprimées en volumes, les ventes ont progressé de 0,1 %. Les ventes des fabricants ont reculé dans sept provinces. La baisse la plus importante — soit un recul de 1,1 % — a été observée en Ontario, où les ventes ont totalisé 25,7 milliards. Les fabricants québécois ont vu leurs ventes croître de 2,1 % pour totaliser 12,9 milliards.