Loblaw investit 1,3 milliard dans son réseau canadien

Brampton — Les Compagnies Loblaw ont annoncé jeudi avoir l’intention d’ouvrir 30 nouveaux magasins et de rénover plus de 500 de leurs établissements existants, afin de s’ajuster aux changements du secteur de la vente au détail d’aliments.

Les investissements annoncés par le géant du commerce de détail alimentaire et de la pharmacie totalisent près de 1,3 milliard. Ils touchent notamment l’initiative de commerce électronique Cliquez et ramassez, l’amélioration des services de santé et de bien-être et l’intégration de produits frais dans certaines pharmacies Shoppers Drug Mart ou Pharmaprix. L’initiative de Loblaw devrait créer environ 10 000 emplois dans les secteurs de la vente au détail et de ses activités connexes et de la construction.

Annonces similaires

L’annonce de jeudi survient presque un an jour pour jour après que Loblaw eut indiqué qu’elle prévoyait de construire 50 nouveaux magasins et d’en rénover 150 autres dans le cadre d’un projet d’expansion de 1,3 milliard.

Loblaw avait fait une annonce similaire en 2015, en indiquant qu’elle construirait 50 nouveaux magasins et en améliorerait 100 autres.

La société avait indiqué plus tard qu’elle fermerait 52 magasins dont les performances étaient jugées décevantes.

Loblaw compte actuellement plus de 2400 magasins et procure de l’emploi à près de 200 000 personnes. La compagnie possède notamment les enseignes Provigo et Maxi.