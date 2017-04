L’indice Teranet du prix des maisons a grimpé en mars

Toronto — Les marchés résidentiels d’Hamilton, de Toronto, de Victoria et de Vancouver ont fait grimper les prix des maisons canadiennes le mois dernier, a révélé mercredi un nouveau rapport. L’indice composé Teranet-Banque Nationale a affiché un gain de 0,9 % le mois dernier, ce qui représentait sa plus forte hausse en 10 ans pour un mois de mars. Par rapport à l’année précédente, l’indice affichait une progression de 13,5 % — sa plus forte croissance annuelle depuis novembre 2006. Les prix ont grimpé de 24,8 % à Toronto et de 21,5 % à Hamilton, ce qui, dans les deux cas, était un record. Cependant, les indices de cinq des onze marchés étudiés ont affiché des baisses mensuelles. Ottawa-Gatineau, Calgary, Halifax, Edmonton et Québec ont fait un pas en arrière. Même si elles étaient fortes, les hausses de prix mensuelles à Winnipeg et à Montréal — de 0,6 % et 0,5 % respectivement — étaient inférieures à la moyenne.