Le profit de Shaw a reculé

Calgary — Shaw Communications a affiché mercredi un bénéfice de 147 millions pour son plus récent trimestre, ses revenus ayant grimpé de 13 % par rapport à l’an dernier grâce aux activités sans fil de Freedom Mobile. Le bénéfice par action de la société de télécommunications de Calgary s’est établi à 30 ¢ pour le deuxième trimestre clos le 28 février, comparativement à un bénéfice de 164 millions, ou 32 ¢ par action, pour la même période l’an dernier. Shaw, qui a vendu en avril 2016 sa filiale Shaw Media, a indiqué que le bénéfice de ses activités poursuivies avait totalisé 147 millions au deuxième trimestre, comparativement à 116 millions un an plus tôt. Les revenus ont grimpé à 1,3 milliard, par rapport à 1,15 milliard au même trimestre l’an dernier.