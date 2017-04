CIBC déménage chez Ivanhoé Cambridge

Toronto — La Banque CIBC a annoncé mercredi qu’elle déménagera son siège social à quelques coins de rue de son emplacement actuel, dans un projet immobilier piloté en partie par Ivanhoé Cambridge. La branche immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec a conclu un partenariat avec la société d’investissement immobilier privée Hines pour développer et gérer le complexe de deux tours Bay Park Centre. Celui-ci sera construit dans le quartier des affaires de Toronto, en face de la gare Union et du Air Canada Centre. Les deux entreprises seront des partenaires en parts égales dans le projet. Les deux immeubles de bureaux interreliés compteront 49 étages chacun et la superficie totale du complexe atteindra 270 000 mètres carrés, a précisé Ivanhoé Cambridge. La Banque CIBC a précisé qu’elle louera 163 000 mètres carrés pour y installer les 15 000 employés de son siège social et une succursale bancaire phare.