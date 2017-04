Trump n’a rien à voir avec l’investissement de Toyota au Kentucky, assure la compagnie

Toyota réplique que cet investissement représente plutôt la culmination d’au moins quatre ans de travaux dans le but de relancer la Camry, qui est depuis longtemps la voiture la plus vendue aux États-Unis.

M. Trump a récemment déclaré que, sans sa victoire, Toyota n’aurait jamais investi plus de 1,3 milliard $US dans cet État. Toyota réplique plutôt que cet investissement représente la culmination d’au moins quatre ans de travaux dans le but de relancer la Camry, qui est depuis longtemps la voiture la plus vendue aux États-Unis.

Le constructeur automobile ne fait aucune mention de M. Trump dans un communiqué publié vendredi, avant son annonce. Le communiqué a été mis à jour dimanche avec l’ajout d’un paragraphe dans lequel le président estime que ce projet démontre que « le climat économique s’est grandement amélioré sous [son] gouvernement ».

Toyota a dit que ce commentaire a été ajouté à la demande de la Maison-Blanche, qui a répliqué que Toyota l’avait demandé. Le constructeur japonais a finalement dit, lundi, avoir demandé un commentaire de M. Trump.