Le marché du travail déjoue les pronostics pour l’immobilier

Le resserrement des règles d’accès à la propriété n’a pas eu les effets négatifs appréhendés par certains. Le marché immobilier garde la forme au Québec, soutenu par la bonne tenue du marché du travail.

Dans son rapport comparant les données québécoises du premier trimestre de 2017 à celles du trimestre correspondant de 2016, le cabinet de recherche immobilière JLR calcule que les ventes ont augmenté dans tous les segments, soit de 9 % dans l’unifamiliale, de 3 % dans la copropriété et de 12 % dans le multilogement. Le prix médian a également progressé dans tous les secteurs résidentiels, de 3 % dans l’unifamiliale, de 2 % dans la copropriété et de 3 % dans l’immeuble de 2 à 5 logements.

Pour leur part, les délaissements et les préavis d’exercice ont reculé entre les deux trimestres de comparaison, avec des baisses respectives de 3 % et 11 %.

« Il faudra attendre le prochain trimestre, où la majorité des transactions seront notariées, afin de confirmer la tendance, mais il semble que la bonne tenue de l’emploi ait pour l’instant largement compensé les mesures plus restrictives concernant l’assurance hypothécaire instaurée par le gouvernement fédéral », a souligné le cabinet. JLR note également que la croissance du prix médian demeure modérée. « Dans plusieurs régions, le nombre de propriétés sur le marché demeure important, ce qui freine la hausse. »

En mars dernier, l’économiste principale du Mouvement Desjardins, Hélène Bégin, évoquait également une conjoncture particulièrement favorable pour les ménages pour expliquer la résilience du marché immobilier résidentiel aux règles d’accès plus strictes. Elle retenait que l’économie du Québec a inscrit l’an dernier sa plus forte croissance de l’emploi à temps plein depuis 2007. « La progression des revenus a aussi été alimentée par les allégements fiscaux, tels que la bonification de la prestation universelle pour la garde d’enfants, les baisses d’impôt au niveau fédéral et l’élimination complète de la contribution santé du gouvernement du Québec dès 2017. » Finalement, « les revenus après impôts et inflation des ménages ont connu la plus forte hausse depuis la dernière récession », pouvait-on lire dans son étude.

Le marché de la revente se porte bien, avec des transactions en hausse de 5,5 % l’an dernier et des prix en progression de 3 %. La hausse des prix devrait légèrement s’accélérer cette année (+3,5 %), alors que celle du rythme de croissance de l’activité devrait être légèrement moindre (+2,3 %), selon les projections de l’économiste.