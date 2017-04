Toshiba craint pour sa survie

Tokyo — Le géant japonais Toshiba, emporté par les déboires de sa filiale nucléaire américaine Westinghouse, a fait état mardi de lourdes pertes et prévenu que sa survie était en jeu.

Après avoir obtenu deux délais exceptionnels pour publier ses résultats financiers, le conglomérat industriel japonais a rendu sa copie, et celle-ci révèle l’ampleur des défis auxquels il fait face : la perte nette s’est élevée à 532,5 milliards de yens (6,3 milliards $CAN) sur les neuf premiers mois de son exercice 2016-2017 (d’avril à décembre 2016).

Mauvais calculs

La faute en revient aux mauvais calculs de sa filiale nucléaire américaine Westinghouse, aux prises avec une explosion des coûts de ses projets. Et d’autres charges sont à redouter, a souligné le groupe. De ce fait, « il existe des événements et circonstances qui pourraient remettre en question les conditions d’une continuation de nos activités », écrit-il.

Toshiba a en outre été incapable de faire approuver ces chiffres par ses commissaires aux comptes, nouvelle tache sur sa réputation après un précédent scandale révélé en 2015. Ceux-ci doutent en effet des conclusions de l’enquête interne menée sur des irrégularités au sein de Westinghouse, où des dirigeants ont exercé des pressions pour minimiser des pertes. Le problème pourrait remonter selon eux à plusieurs années, ce qui pourrait remettre en cause les résultats passés.

Dans ce fiasco, Toshiba, grand nom du Japan Inc. aux 188 000 employés et au chiffre d’affaires de près de 70 milliards $CAN l’an dernier, s’active tous azimuts pour redresser sa désastreuse situation financière et éviter une humiliante radiation de la Bourse de Tokyo.

L’agence Reuters indique que l’avis financier publié par Toshiba comporte une mention de l’auditeur PricewaterhouseCoopers (PWC Aarata) expliquant qu’il n’est pas en mesure de se faire une opinion sur les comptes, ce qui est inédit pour un grand groupe coté à la Bourse de Tokyo. Le directeur général Satoshi Tsunakawa a déploré cet état de fait et expliqué que le conglomérat avait préféré publier des résultats non certifiés plutôt que de procéder à un troisième report qui aurait constitué un précédent.

« La décision quant à une éventuelle radiation de la cote est du ressort de la Bourse », a-t-il dit au cours d’une conférence de presse donnée à Tokyo et qu’il a ouverte avec la présentation d’excuses aux actionnaires. « Nous ferons tout notre possible pour l’éviter », a-t-il promis.

PwC Aarata remet en question non seulement les résultats récents mais aussi les comptes de Westinghouse pour l’année fiscale achevée en mars 2016, ont dit à Reuters des sources sous couvert d’anonymat.

Ainsi empêtré dans une crise sans précédent, Toshiba a mis en vente l’un de ses fleurons, sa division de mémoires, et a par ailleurs signalé mardi qu’il envisageait, entre autres possibilités, une introduction en Bourse de sa filiale suisse de compteurs intelligents Landis + Gyr.

Pour ce qui est du pôle mémoires, le groupe taïwanais Foxconn a proposé jusqu’à 3000 milliards de yens (36 milliards $CAN) pour l’acquérir, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Une telle proposition mettrait les autorités japonaises dans une situation délicate, car elles ne veulent pas que cette opération présente le moindre risque pour la sécurité intérieure. Foxconn est considéré comme présentant un tel risque du fait de ses attaches avec Pékin.