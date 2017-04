Le risque géopolitique s’invite sur les marchés

La belle euphorie boursière ayant accompagné l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a fait place à la prudence. Le risque géopolitique s’est invité sur les marchés, forçant les grands indices à faire du surplace et suggérant aux investisseurs de reluquer les valeurs refuges.

Sur fond de tensions mondiales croissantes, l’or a immédiatement répondu à l’appel, prenant 20,30 $US l’once, ou 1,6 %, à 1274,20 $US pour toucher un sommet de cinq mois. Le VIX, « indice de la peur » mesurant la volatilité du S&P 500, a bondi de 7,3 % mardi pour terminer la séance à 15,08 points. Cet indice est remonté à son niveau le plus élevé depuis les élections américaines. Il évolue toutefois généralement entre 10 et 30 points. Au-dessus de 30, nous entrons en territoire émotif.

Tensions ressenties

Les risques géopolitiques se sont accrus d’un cran ou deux avec l’intervention américaine en Syrie, les tensions montantes entre les États-Unis et la Corée du Nord et l’incertitude élevée sur l’issue de l’élection présidentielle en France. Alors que les grands indices boursiers se cherchent présentement une nouvelle direction, les valeurs moins à risque attirent davantage les capitaux recherchant des cieux plus cléments.

Le Bund allemand a attiré l’attention mardi, avec un rendement tombant brièvement sous les 0,2 %. Aussi, l’écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes à échéance de dix ans a dépassé les 75 points, un sommet de six semaines.

En Bourse, selon les résultats définitifs, l’indice symbolique Dow Jones a cédé 6,72 points à 20 651,30 points. L’indice élargi S&P 500 a reculé de 3,38 points, soit 0,1 %, à 2353,78 points. À Toronto, l’indice composé S&P/TSX a cédé 3,68 points à 15 727,11 points. Mais la volatilité était palpable en cours de séance. « Les investisseurs semblent favoriser l’attentisme en ce moment, a observé un analyste, compte tenu de l’absence de données économiques d’importance. »

En Europe aussi, les bourses font du surplace depuis un bon moment maintenant. « Il y a un effet américain qui transpire un peu sur le marché européen en ce moment », a souligné auprès de l’AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France. « Une tension géopolitique sous-jacente est bien présente, même si elle n’est pas exacerbée, et on sent qu’il ne faut pas grand-chose pour que d’un coup cette tension s’accroisse de manière plus forte », ce qui pousse les investisseurs à prendre un peu leurs bénéfices en ce début de deuxième trimestre, a-t-il ajouté, citant les incertitudes autour de la Corée du Nord et de la Syrie.