Louis Lévesque dirigera Finance Montréal

Claude Séguin, président du conseil de Finance Montréal, a annoncé la nomination de Louis Lévesque à titre de directeur général de Finance Montréal. M. Lévesque remplace à ce titre Mario Albert. M. Lévesque a commencé sa carrière d’économiste au gouvernement du Québec en 1983. Il s’est joint à Finances Canada en 1991 et a été nommé sous-ministre associé en 2004. M. Lévesque a été promu au rang de sous-ministre en 2006. Il s’est joint au Forum économique international des Amériques en octobre 2015 et y a occupé le poste de Chef des opérations et directeur général de la Conférence de Montréal.