Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a annoncé la nomination de Marc-André Roy, président du conseil d’administration et chef de la direction de R3D Conseil, à titre de président de son conseil d’administration. Il succède à Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef de la direction du Groupe Desgagnés, qui a occupé cette fonction pendant trois ans, et dont le mandat venait à échéance cette année.