Rose Fierimonte à la présidence de l’APECQ

L’Association patronale des entreprises en construction du Québec a annoncé la nomination de Rose Fierimonte à titre de présidente du conseil d’administration de l’APECQ. Il s’agit de la première femme à accéder au poste de présidente de l’association depuis sa fondation, il y a 120 ans, est-il souligné. Mme Fierimonte est présidente de Dorbec Construction et de Rose Construction. Elle a à son actif plus de 25 ans d’expérience à titre d’entrepreneure générale. Mme Fierimonte est également présidente et chef de la direction de Développement Dorich et Médico Construction, qui sont des sociétés d’investissements spécialisées, peut-on lire dans le communiqué.