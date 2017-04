Une perte de change plombe le profit du Groupe d’alimentation MTY

Une perte de change a fait reculer le bénéfice net du Groupe d’alimentation MTY de 43 % au premier trimestre, alors que son chiffre d’affaires pour cette période avançait de 93 %.

La société montréalaise spécialisée dans la restauration rapide — dont la liste de bannières comprend notamment La Crémière, Thaï Express, Tiki-Ming, Valentine et Café Van Houtte — a affiché un bénéfice net de 4,5 millions, soit 21 ¢ par action, comparativement à celui de 7,9 millions, ou 41 ¢ par action, réalisé à la même période un an plus tôt.

MTY a inscrit à ses plus récents résultats une perte de change après impôts de 4,8 millions, qu’il a attribuée à la réévaluation d’un prêt à une de ses filiales étrangères. En excluant les éléments non récurrents, le profit de l’entreprise se chiffrait à 9,4 millions, soit 44 ¢ par action. Les revenus du Groupe MTY se sont chiffrés à 68,2 millions pour le trimestre clos le 28 février, ce qui se comparait à un chiffre d’affaires de 35,3 millions pour la même période l’an dernier. Cette forte hausse était essentiellement attribuable aux acquisitions, en 2016, de Kahala Brands et de Baja Fresh Mexican Grill.

Le chiffre d’affaires du réseau de MTY a progressé de 98 % pour atteindre 519,2 millions, dont 255,8 millions étaient attribuables aux acquisitions. Les revenus des restaurants ouverts depuis au moins un an ont reculé de 2,1 % au premier trimestre, ce que l’entreprise a expliqué par les « conditions économiques déplorables qui affligent toujours les marchés de l’Alberta et de la Saskatchewan ». À la fin du trimestre, le Groupe MTY comptait 5527 établissements en activité — dont 5451 franchisés —, un chiffre en baisse nette de 154 établissements.

L’analyste Leon Aghazarian, de la Banque Nationale, a révisé à la hausse sa prévision pour la performance de l’action de MTY, et s’attend désormais à ce qu’elle soit supérieure à celle de son secteur. Son cours cible pour le titre est resté inchangé à 56 $. M. Aghazarian a en outre noté que le ton de la direction par rapport aux acquisitions semblait positif. Il estime que MTY a quelques cibles mineures en vue au Canada, et d’autres, plus importantes, aux États-Unis.

L’action de MTY a cédé lundi 1,01 $, soit 2 %, à la Bourse de Toronto, pour clôturer à 48,50 $.