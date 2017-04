La Banque du Canada dévoile un nouveau billet commémoratif de 10$

Photo: Banque du Canada

Ottawa — La Banque du Canada a dévoilé son nouveau billet commémoratif de 10 $ soulignant le 150e anniversaire de la fédération canadienne, qui marquera la première fois qu’un Autochtone et une femme autre que la reine figurent sur un billet du pays. Il s’agira également de la quatrième fois seulement qu’un billet de banque commémoratif spécial est produit au Canada. Le billet de polymère principalement violet « vise à captiver notre imaginaire et à susciter un sentiment de fierté pour ce que nous avons accompli en tant que nation », a déclaré le gouverneur de la banque, Stephen Poloz, révélant également que la conception du billet s’était amorcée il y a trois ans. « Il célèbre la beauté naturelle et la majesté de notre territoire ainsi que certains des parlementaires importants qui ont contribué à bâtir notre grand pays », a-t-il ajouté. Le billet inclut les visages de quatre figures politiques fédérales ayant aidé à former le pays, selon la Banque du Canada : sir John A. Macdonald, sir George-Étienne Cartier, Agnes Macphail et James Gladstone ou Akay-na-muka (son nom dans la langue des Pieds-Noirs). Agnes Macphail, militante pour l’égalité et les droits de la personne, a été la première députée canadienne.