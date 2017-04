Que faire des actions de Bombardier?

La hausse de la rémunération des hauts dirigeants de Bombardier a provoqué la colère de la population québécoise, des partis d’opposition à Québec et à Ottawa, mais aussi de certains actionnaires, qui songent à retirer leurs billes. La controverse n’a pourtant pas eu d’effet immédiat sur l’action de l’entreprise, et plusieurs analystes demeurent optimistes. Que faut-il donc faire du titre de Bombardier ?

Le 29 mars dernier, Bombardier publie sa circulaire de direction en vue de l’assemblée des actionnaires du 11 mai prochain. Le lendemain, lorsque tous les quotidiens montréalais rapportent l’augmentation de près de 50 % de la rémunération globale des hauts dirigeants enregistrée en 2016 par rapport à l’année précédente, l’indignation est immédiate.

La controverse prend de l’ampleur à mesure que les jours passent, mais le cours de l’action demeure relativement stable. Et le 31 mars, l’analyste Benoit Poirier, de Valeurs mobilières Desjardins, fait partie de ceux qui recommandent toujours l’achat des actions de Bombardier.

Dans son rapport, il prévoit que le titre de la compagnie grimpera à 2,75 $ dans un an — comparativement à 2,04 $ ce jour-là —, en s’appuyant notamment sur les efforts déployés pour réduire les coûts et de possibles nouvelles commandes pour la CSeries.

Actionnaire inquiet

Ce genre d’analyse n’a cependant pas permis de calmer tous les esprits. Établi dans la région de Seattle depuis quelques années, le Québécois Charles Doyon a suivi de près les développements entourant la rémunération des patrons de Bombardier, puisqu’il est actionnaire de la compagnie. « Ça m’a vraiment insulté », affirme-t-il en entrevue au Devoir.

En novembre 2015, il a acheté pour 50 000 $ d’actions de Bombardier, au moment où le titre de la multinationale était sur une pente descendante. Il en a vendu quelques-unes depuis, mais en détient toujours pour près de 70 000 $.

« J’ai fait de l’argent parce que j’ai acheté au bon moment, mais je me demande si c’est le temps de tirer la plug, parce que ça n’augure pas bien pour le futur, lance-t-il. Je ne suis pas le seul actionnaire qui pense à vendre ses actions. Il y en a plein. Quand on voit que la direction ne sait pas ce qu’elle fait, ce n’est pas encourageant. »

Dirigeants « déconnectés »

Ce diplômé en génie mécanique devenu consultant en gestion en a contre la hausse des salaires, qui sont selon lui versés à un bien mauvais moment, mais aussi contre la manière dont les dirigeants ont géré la crise.

« Le fait que la direction n’ait même pas pensé qu’il pourrait y avoir des réactions négatives, ça démontre qu’elle est peut-être incompétente, ou à tout le moins déconnectée de la réalité, juge-t-il. N’importe quelle personne qui est passée par une école de gestion te dirait que c’est l’idée la plus stupide du monde de se payer des “bonis” après avoir reçu autant d’argent des gouvernements. »

« Je pense que les dirigeants vont se battre longtemps pour rétablir leur image, et s’ils se retrouvent dans une situation où ils ont besoin d’aller chercher du capital auprès des gouvernements ou des banques, ça va être difficile », craint l’actionnaire.

« Il faut être patient »

À l’inverse, le président du Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MEDAC), Daniel Thouin, croit que vendre ses actions sous le coup de l’émotion serait la pire chose à faire.

« Tout ce que les Québécois ont mis dans Bombardier est au plancher actuellement, donc ce n’est pas le temps de vendre. Je pense qu’il faut être patient, fait-il valoir. Il s’agit d’une entreprise qui a fait ses preuves au fil des années, et elle a su rebondir régulièrement. »

« Elle vit une crise existentielle importante, et on va l’aider à passer au travers, parce qu’on n’a pas intérêt à être le fossoyeur de Bombardier, poursuit-il. On veut que la compagnie reprenne le chemin de la rentabilité. »

Utiliser son pouvoir

Le MEDAC n’approuve pas pour autant les augmentations versées aux dirigeants de Bombardier pour 2016, pas plus que le report de 50 % de la rémunération globale en 2020, un an plus tard que prévu. Mais l’organisme milite depuis des années pour que les actionnaires utilisent leur pouvoir pour s’exprimer, et c’est ce qu’il compte faire lors de la prochaine assemblée annuelle de Bombardier.

« On va être là, on va discuter de la politique salariale, et on va essayer de solliciter un vote contre la politique actuelle », résume M. Thouin.