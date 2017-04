Nouvelles mesures antidumping de l’UE contre l’acier chinois

Bruxelles — La Commission européenne a rendu définitives des mesures antidumping imposées de manière provisoire en octobre contre certains produits en acier en provenance de Chine, a-t-elle annoncé jeudi.

Ces droits de douane, « plus élevés » que ceux imposés provisoirement, « serviront à protéger les producteurs d’acier européens des effets néfastes du dumping chinois », a expliqué un porte-parole de l’exécutif européen.

La production d’acier, en surcapacité mondiale, est un secteur très surveillé par l’Union européenne, qui a déjà mis en place des dizaines de mesures de défense commerciale sur des importations de produits sidérurgiques.

Sont cette fois concernés certains produits plats laminés à chaud en fer et en acier.

L’UE a également annoncé qu’elle avait décidé de ne pas imposer de droits de douane provisoires sur ces mêmes produits en provenance du Brésil, d’Iran, de Russie, de Serbie et d’Ukraine.

« L’enquête sur les importations en provenance de ces pays va se poursuivre pendant encore six mois et évaluera plus en détail l’impact des mesures potentielles sur les industries qui utilisent de l’acier importé » pour leurs produits dans l’UE, a précisé le porte-parole de la Commission.