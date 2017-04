Quincaillerie Richelieu profite de la reprise du marché immobilier américain

Quincaillerie Richelieu tente de profiter le plus possible de la reprise du marché de l’habitation aux États-Unis. Le patron de l’entreprise montréalaise a expliqué jeudi avoir complété une série d’acquisitions, ces quelques dernières années, pour se positionner parmi les chefs de file sur ce marché, qui prend du mieux depuis son écroulement en 2008. « Nous devrions être aussi gros aux États-Unis que nous le sommes au Canada, ce n’est qu’une question de temps », a estimé le chef de la direction de Richelieu, Richard Lord, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de l’entreprise. Environ 36 % des ventes de Quincaillerie Richelieu ont eu lieu aux États-Unis pendant son premier trimestre, une proportion en hausse par rapport à celle de 32 % de la même période un an plus tôt. Le chiffre d’affaires de Richelieu au sud de la frontière a affiché une croissance de 7,7 % au plus récent trimestre, une progression plus rapide que celle de 4,5 % observée au Canada.