Bombardier: les dirigeants doivent partir

Pour éviter des séquelles permanentes, c’est-à-dire la fuite des actionnaires et des investisseurs, le déshonneur des Québécois et Québécoises, les dirigeants qui ont tenté de déshabiller Bombardier, de se prendre 43 millions de dollars en plein sauvetage, doivent partir. Leurs agissements étant maintenant connus du grand public, il est impossible de rétablir toute crédibilité. La défiance est là pour de bon et, même si les autres administrateurs annulent leurs extravagants émoluments à l’instar de Pierre Beaudoin, l’intention vaut le fait.