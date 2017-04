Le prix des logements a bondi de 33,2% en mars à Toronto

Toronto — Les prix des maisons de Toronto ont continué de grimper à une vitesse vertigineuse le mois dernier, selon les plus récentes données de la chambre immobilière de la ville, alors que les politiciens envisagent de mettre certaines mesures en place pour refroidir le marché immobilier le plus actif du pays. Le prix de vente moyen pour toutes les propriétés de la grande région de Toronto a bondi de 33,2 %, passant de 688 011 $ en mars 2016 à 916 567 $ le mois dernier, a indiqué mercredi la Chambre immobilière de Toronto. La demande pour les logements a continué à être plus importante que l’offre en mars, ce qui représente l’une des principales causes de la hausse de prix, a expliqué la Chambre immobilière. Les politiciens, particulièrement en Ontario, se font de plus en plus demander d’intervenir puisque la croissance des prix des maisons a surpassé, et de loin, celle des salaires et de plusieurs autres indicateurs fondamentaux.