Départ du chef des placements de la Caisse de dépôt

Le vice-président responsable des investissements à la Caisse de dépôt et placement du Québec quitte ses fonctions. Roland Lescure, que l’établissement était allé chercher en France à l’été 2009 quelques mois après que Michael Sabia en a pris la présidence, cessera d’occuper ses fonctions le 6 avril. « À l’aube des élections françaises, j’ai pris la décision de m’engager davantage dans la vie publique et politique, parce que je souhaite jouer un rôle plus actif à un moment déterminant pour la France et l’Europe tout entière. Comme la Caisse est une institution apolitique et non partisane, j’aurai l’occasion d’en dire plus sur cet engagement demain », a-t-il affirmé dans un communiqué publié mercredi en fin de journée. Pour M. Sabia, Roland Lescure a « construit des équipes de grand talent tout en ayant un impact important sur la stratégie de l’organisation par la qualité et la profondeur de ses réflexions ».