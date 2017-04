Cascades augmente sa participation dans Greenpac

Kingsey Falls — Le spécialiste du papier recyclé Cascades a augmenté sa participation dans la coentreprise Greenpac, propriétaire d’une usine de carton-caisse à Niagara Falls, en Ontario. L’entreprise de Kingsey Falls a indiqué mercredi avoir mis la main sur la participation de son partenaire minoritaire Containerboard Partners pour un montant qui n’a pas été dévoilé. En vertu de cette transaction, sa participation dans Greenpac atteint 62,5 %. Inaugurée en 2015, l’usine est le résultat d’un investissement de 470 millions $US. Cascades détenait initialement environ 59,7 % de la coentreprise, comparativement à 20 % pour la Caisse de dépôt et placement du Québec. D’autres partenaires, comme Jamestown Container et Containerboard Partners, étaient également actionnaires. L’entreprise a par ailleurs indiqué qu’elle inclurait le bilan ainsi que les résultats de Greenpac dans ses états financiers consolidés à la suite de modifications apportées à la convention entre les actionnaires de l’usine.