Le plomb dans l’aile n’empêche pas de voler

Pour bien comprendre le phénomène de la rémunération de la haute direction de Bombardier, il faut tenir compte de deux logiques. La première est la financiarisation de la rémunération des dirigeants, un phénomène répandu dans les pays occidentaux depuis la montée en puissance des marchés financiers. La seconde est d’ordre politique et concerne l’appui gouvernemental privilégié dont bénéficie Bombardier.

La financiarisation des entreprises désigne la place grandissante des activités financières des entreprises parmi l’ensemble de leurs activités, essentiellement des activités de placement, de vente et d’achat de produits dérivés et de titrisation. Les activités de croissance économique, comme la construction d’usines et la vente, deviennent secondaires par rapport aux activités financières.

Au cours des années 1990, la financiarisation a entraîné des changements particuliers dans la forme et la valeur de la rémunération des hauts cadres, qui doivent maintenant aligner leurs pratiques aux intérêts des actionnaires. Alors que leur pratique était, pour l’essentiel du XXe siècle, assignée à une finalité d’expansion industrielle de l’entreprise, elle a été redéfinie par les impératifs de rentabilité et de liquidité financières du capital : les options d’achat d’actionsles hauts cadres ne se perçoivent plus comme l’« élite des salariés », mais comme des membres de la communauté financière attitrés à la profitabilité financière de l’entreprise, ce qui s’éloigne considérablement de la perspective de croissance industrielle., les unités d’actions fictives et les primes en espèces associées à l’augmentation de la valeur boursière sont les dispositifs déployés par le conseil d’administration — et particulièrement le comité de rémunération de celui-ci — pour convaincre les hauts cadres d’opérer ce virage vers la financiarisation.

Conséquemment, la financiarisation a incité les hauts cadres à augmenter la rentabilité financière et la liquidité du titre de l’entreprise, et ce, en déployant des stratégies organisationnelles visant à agir favorablement sur les perceptions des analystes financiers. L’annonce de licenciements, de restructurations par le recours à la sous-traitance ou de désinvestissements majeurs, ainsi que l’obtention de résultats trimestriels dépassant les prévisions des analystes financiers font partie des stratégies courantes employées. En conséquence, les hauts cadres ne se perçoivent plus comme l’« élite des salariés », mais comme des membres de la communauté financière attitrés à la profitabilité financière de l’entreprise, ce qui s’éloigne considérablement de la perspective de croissance industrielle.

Marché de référence

Le recours à des firmes-conseils pour l’élaboration des plans de rémunération s’est généralisé parmi les entreprises cotées sous l’influence des normes financiarisées de gouvernance. […] Dans le cas de Bombardier, la rémunération de la haute direction est établie par une comparaison entre entreprises similaires partout dans le monde. La construction de marché de référence accroît les disparités salariales au sein des organisations, puisque les paramètres de la rémunération des hauts dirigeants tranchent avec ceux de la rémunération des travailleurs moyens et travailleuses moyennes qui est établie localement. L’utilisation des plans de rémunération contribue ainsi à la stagnation des salaires observée au sein de la classe moyenne et à l’effet de spirale vers le haut constaté chez les dirigeants. Qui plus est, selon toute vraisemblance, le marché de référence n’est pas, dans la plupart des cas, statistiquement représentatif, puisqu’il est constitué des entreprises clientes de la firme-conseil.

La financiarisation de la rémunération chez Bombardier doit être considérée selon l’histoire particulière de l’organisation, qui a pu bénéficier au cours de son existence d’une aide soutenue de la part des gouvernements. L’investissement très risqué en 2015 du gouvernement québécois dans la filière C-Series de Bombardier à la hauteur de 1,3 milliard est l’équivalent du tiers des allégements fiscaux accordés à toutes les entreprises québécoises pendant une année par l’État québécois.

À ce montant s’ajoute un ensemble de subventions octroyées par le ministère de l’Industrie du Canada entre 1966 et 2009 totalisant 1,2 milliard, faisant de Bombardier la deuxième compagnie la plus subventionnée par ce ministère, après Pratt Whitney. Le recours à l’imaginaire du fleuron québécois et du Québec inc. pour convaincre la presse d’affaires et la population n’aura jamais été aussi clairement inconciliable avec la spirale ascendante de la rémunération des dirigeants, qui est liée structurellement à des stratégies de destruction de l’emploi.

Certains pouvoirs publics ont récemment proposé des politiques pour limiter la rémunération des dirigeants. Récemment, l’administration municipale de Portland (Oregon) a instauré la première mesure fiscale qui vise à limiter les disparités de rémunération au sein des organisations : une surtaxe de 10 % sur les revenus de l’entreprise est prélevée dans le cas où la rémunération des dirigeants est plus de cent fois supérieure à la médiane de celle des employés et employées, et une surtaxe de 25 % dans le cas où la proportion grimpe à plus de 250. En France, il a été décidé de plafonner la rémunération de la haute direction en fonction des salaires de la fonction publique pour les entreprises privées dans lesquelles l’État français avait une participation actionnariale majoritaire. Ces mesures gagneraient à être mieux connues et appliquées au Québec. […]