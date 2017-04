L’indécent scandale Bombardier

Alain Bellemare et Pierre Beaudoin se sont pété les bretelles et ont été morts de rire en apprenant que le conseil d’administration de leur multinationale avait octroyé à leur rémunération millionnaire le double de ce qu’elle était.

À la suite du tollé de critiques généralisées à l’égard de ces excès honteux et indéfendables à la lumière des performances médiocres de leur gestion, leurs rires ajouteraient l’insulte à l’injure à l’égard des centaines d’employés mis à pied et des contribuables dont les impôts les ont sauvés de la faillite.

Ils n’ont plus qu’à grincer des dents et à faire amende honorable ou un semblant d’acte de contrition. On a beau être bandit à cravate, on a encore le souci de sa réputation. La honte n’est plus que le seul rempart en faveur de la décence et de l’honnêteté quand on n’a plus de moralité.