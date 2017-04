La Russie renoue avec la croissance

Proclamée depuis des mois par les autorités, la sortie de crise de la Russie se mesure désormais dans les statistiques, qui montrent une croissance économique pour la première fois depuis deux ans, une embellie bienvenue pour Vladimir Poutine à moins d’un an de la présidentielle.

Le produit intérieur brut du pays a augmenté de 0,3 % au quatrième trimestre 2016 par rapport à la même période un an plus tôt après des baisses respectives de 0,4 %, 0,5 % et 0,4 % aux premier, deuxième et troisième trimestres, selon des chiffres publiés vendredi par le service des statistiques Rosstat.

Il faut remonter au quatrième trimestre 2014 pour retrouver une croissance du PIB (+0,2 %).

Le pays a ensuite plongé dans sa crise la plus longue depuis l’arrivée au Kremlin de Vladimir Poutine en 2000, provoquée par l’effondrement des prix du pétrole, dont l’économie russe est très dépendante, et les sanctions imposées par les Occidentaux à cause de la crise ukrainienne. Elle s’est traduite par une chute du pouvoir d’achat très violente pour les Russes.

Optimisme

Formellement, ces chiffres ne donnent pas d’indication sur le moment où s’est terminée la récession, généralement mesurée sur la base de l’évolution du PIB d’un trimestre par rapport au précédent. Mais Rosstat n’a publié que des comparaisons par rapport aux mêmes périodes un an plus tôt.

Les autorités ont évalué précédemment la fin de la récession autour du milieu de l’année 2016 et se montrent optimistes pour l’année à venir, qui précède la prochaine présidentielle prévue en mars 2018.

Sur l’ensemble de l’année 2016, le PIB s’est contracté de 0,2 % après -2,8 % en 2015, a précisé Rosstat, confirmant une estimation précédente. Ce chiffre s’était révélé, à sa publication, bien meilleur que prévu, grâce à des révisions à la hausse de la production industrielle.

La reprise a été soutenue « par une hausse des investissements dans les stocks et une modération de la baisse de la consommation », a commenté William Jackson, du cabinet londonien Capital Economics.

« Cette tendance devrait se poursuivre dans les trimestres à venir et nous pensons que la croissance sera plus forte que beaucoup ne le croient cette année [1,5 %] et la prochaine [2,3 %] », a-t-il ajouté.

Croissance prévue

Pour 2017, le gouvernement prévoit pour l’instant une croissance de 0,6 %, cette prévision devant être revue à la hausse dans les semaines qui viennent. Le ministre de l’Économie Maxime Orechkine a déclaré que la croissance pourrait atteindre 2 %, des affirmations tempérées par des chiffres décevants pour février.

La Russie bénéficie d’un contexte bien plus favorable qu’il y a un an, notamment parce que les prix du pétrole sont remontés à plus de 50 dollars le baril.

Un ralentissement très net de l’inflation, proche désormais de 4 % sur un an après avoir dépassé 15 % en 2015, apporte de l’oxygène aux ménages qui ont vu leur pouvoir d’achat plonger.

À plus long terme cependant, les économistes sont très prudents concernant les perspectives de croissance de la Russie, entravée notamment par une productivité jugée faible et la baisse de sa population active. Les autorités elles-mêmes ont reconnu que le pays risquait de stagner faute de réformes structurelles.

Vladimir Poutine a demandé au ministère de l’Economie un plan de relance pour doper l’activité mais des mesures d’ampleur ne sont pas attendues avant la présidentielle de 2018.

« Une grande partie des réformes ne devrait pas être appliquée en 2019 et 2020 mais plus tard, car leur succès dépend de la perception sociale », a averti cette semaine l’agence de notation nationale russe ACRA, selon laquelle « la croissance potentielle du PIB devrait rester limitée à 1-1,5 % dans les cinq années à venir »