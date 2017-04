Manifestations de syndiqués sans convention collective depuis deux ans

Alors qu’ils sont sans convention collective depuis maintenant deux ans, soit depuis le 31 mars 2015, des syndicats des secteurs public et parapublic ont manifesté leur mécontentement, vendredi. Entre autres, environ 250 membres du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec ont manifesté, vendredi midi, devant l’hôtel du centre-ville de Montréal où le ministre des Finances, Carlos Leitão, prenait la parole. Le SPGQ représente 24 400 membres, dont 17 000 dans la fonction publique, qui font une « grève de soir et de week-end » depuis la mi-février. Ceux-ci sont analystes en informatique, comptables, chimistes, arpenteurs-géomètres ou biologistes, par exemple. Interrogé sur place, le président du syndicat, Richard Perron, a exprimé son mécontentement de voir le ministre des Finances annoncer que la situation budgétaire du Québec s’est améliorée alors que ses membres n’ont pas droit au rattrapage salarial qu’ils revendiquent face à leurs homologues du fédéral, du municipal et du privé. « Nos membres voulaient manifester pour lancer un message clair au gouvernement, deux jours après le budget : on sait compter. Avec les milliards de dollars de surplus que le gouvernement a engrangés avec les coupes, ces dernières années, il ne peut plus prétendre qu’il n’a pas l’argent pour investir dans son expertise », ses employés, a plaidé M. Perron.