David Baazov vend pour 267,7 millions de dollars d’actions d’Amaya

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Le fondateur et ancien chef de la direction d’Amaya a vendu environ les deux tiers des actions qu’il détenait toujours dans la société de jeu en ligne notamment propriétaire de la marque PokerStars, pour un total d’environ 267,7 millions de dollars. Avant cette semaine, il détenait environ 17,6 millions d’actions de la société montréalaise, ou 12 % de ses actions ordinaires. Il n’en détient plus que 3,8 % après les opérations de cette semaine, qui ont été dévoilées tard jeudi. C’était le deuxième désinvestissement de M. Baazov depuis le début du mois. L’an dernier, M. Baazov a plaidé non coupable à cinq accusations — notamment pour avoir influencé ou tenté d’influencer le cours du titre d’Amaya — à la suite d’une enquête pour délit d’initié. Le procès de M. Baazov et de deux de ses coaccusés doit débuter au mois de novembre.