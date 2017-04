L’indignation d’une actionnaire ordinaire

Encore une de ces déprimantes nouvelles sur la rémunération indécente de dirigeants d’entreprises. Il y a quelques semaines, c’était Louis Vachon et ses acolytes de la Banque Nationale. Cette semaine, ce sont ceux de Bombardier, qui viennent de quêter aux deux paliers de gouvernement et qui se donnent des hausses de revenus de 48 %. Non, mais il en faut du culot !

Le problème en est un de taille. Les hauts dirigeants sont délégués par les actionnaires pour faire croître l’entreprise, en contrepartie d’une rémunération liée à leur performance. Le problème, c’est justement que cette performance est difficile à mesurer. On la mesure de plus en plus par la hausse du prix des actions de l’entreprise. Quand Bombardier reçoit une subvention, le prix de son titre monte. Cette hausse est au final attribuée à la bonne gestion des hauts dirigeants, qui passent ensuite à la caisse. Quand Bombardier supprime des milliers d’emplois, son titre monte également. Pourtant, et la subvention et la coupe d’emplois sont toutes deux le résultat d’une performance pitoyable de l’entreprise.

Vol légal des actionnaires

Il faut intervenir pour tenter de limiter ces hausses de revenus totalement injustifiées qui constituent ni plus ni moins qu’un vol légal des actionnaires. On croirait qu’un certain sens de l’éthique devrait primer et que les hauts gestionnaires et leur conseil d’administration sauraient « s’autoréglementer », mais force est de constater que c’est loin d’être le cas. Comme le disait si bien un collègue économiste, « self-regulation is no regulation ».

On ne peut visiblement pas espérer que le problème se règle de lui-même. Il y a deux propositions qui pourraient contribuer à l’atténuer sans trop faire de dégâts collatéraux. La première est d’imposer la tenue d’un vote annuel des actionnaires sur la rémunération de ses hauts dirigeants. La rémunération devrait inclure toutes les sources de revenus (salaire, bonis, options, actions, fonds de pension, etc.). Il serait surprenant que les actionnaires de Bombardier soient d’accord avec ce qu’ils viennent de se donner. La seconde est de hausser le taux marginal de taxation sur la tranche de revenus en haut de 500 000 $. Certains diront que cette dernière mesure entraînerait peut-être un exode vers des pays plus attrayants fiscalement. Mais veut-on de ces citoyens gagnant 6 ou 10 millions par année qui refusent de payer un peu plus en impôts ?

La hausse croissante des inégalités s’explique en partie par ces hausses éhontées des salaires des hauts dirigeants. Il faut que ça cesse. Les médias continueront à avoir un rôle important pour y arriver, mais les citoyens devront également y mettre du leur en exigeant de nos élus qu’ils considèrent enfin la question sérieusement.