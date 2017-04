Trump veut une enquête sur les partenaires économiques des États-Unis

Washington — Le président Donald Trump doit signer ce vendredi un décret qui ordonnera qu’on lui fasse rapport d’ici 90 jours sur les pratiques des 16 principaux partenaires commerciaux des États-Unis, dont le Canada.

L’objectif du président Trump est d’être informé des cas de pratiques commerciales déloyales et des accords de libre-échange qui servent mal les États-Unis ou dont les règlements n’ont pas été respectés. Les conclusions du rapport l’aideront à mieux comprendre les raisons du déficit commercial américain.

De toute évidence, ce sont les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine qui sont visés. L’an dernier, la Chine a enregistré un surplus commercial de 347 milliards $US avec les États-Unis.

La semaine prochaine, une rencontre très attendue de deux jours aura lieu à Palm Beach, en Floride, entre le président Trump et son homologue chinois, Xi Jinping.

Une liste

Jeudi soir, sur son compte Twitter, le président Trump a prévenu que cette rencontre serait très difficile et que les États-Unis ne pouvaient plus tolérer d’énormes déficits commerciaux et les pertes d’emplois qui en découlent.

Des 16 pays visés par le décret, le Canada est celui dont le surplus commercial avec les États-Unis est le plus faible. Le pétrole et les automobiles comptent pour près de la moitié des biens canadiens importés par les États-Unis.

Selon le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, l’objectif est d’aboutir, d’ici 90 jours, à une liste « pays par pays, produit par produit » qui devra déterminer les cas de « triche », mais aussi d’accords de libre-échange qui n’ont pas tenu leurs promesses ou encore des règlements non respectés.

Ce travail de recensement « servira de socle pour la prise de décision du gouvernement », a-t-il déclaré. Car ce gouvernement a pris depuis le début un virage radical en matière commerciale, envisageant de recourir au protectionnisme et de dénoncer plusieurs accords de libre-échange, aussi bien régionaux, comme l’ALENA, que mondiaux, comme ceux de l’OMC, ce qui a plongé dans l’embarras ses partenaires.

Les pays visés sont la Chine, l’Allemagne, le Japon, le Mexique, l’Irlande, le Vietnam, l’Italie, la Corée du Sud, la Malaisie, l’Inde, la Thaïlande, la France, la Suisse, Taiwan, l’Indonésie, le Mexique et le Canada.

Selon le secrétaire au Commerce, être désigné ne signifie pas nécessairement que des mesures de représailles seront prises.

« Dans certains cas, cela sera simplement qu’ils sont meilleurs que nous pour produire tel ou tel produit ou qu’ils peuvent le produire à moindre coût », a-t-il expliqué.