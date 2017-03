La TD répond aux inquiétudes sur ses pratiques de vente

Photo: Getty Images

Toronto — La Banque TD étudie les inquiétudes entourant ses pratiques à la lumière de reportages qui ont révélé que certains de ses employés auraient enfreint la loi pour atteindre des objectifs de vente et conserver leur emploi. « Comme nous l’avons fait par le passé avec les choses d’une telle importance, nous nous fierons à notre conseil d’administration ainsi qu’aux conseils objectifs d’une firme de services professionnels pour nous assurer qu’une vraie analyse soit faite », a expliqué jeudi le chef de la direction, Bharat Masrani, au cours de l’assemblée annuelle. M. Masrani a indiqué avoir discuté avec des employés de la Banque TD à travers le pays depuis que la CBC a rapporté que certains employés non identifiés avaient eu recours à des pratiques de vente douteuses — et dans certains cas, illégales.