Le salaire des patrons de Bombardier fait bondir l’opposition

Les partis d’opposition jugent « inacceptable » que les grands patrons de Bombardier aient vu leur rémunération globale bondir de près de 50 % en 2016 et réclament une intervention du gouvernement pour corriger la situation.

« Je pense que c’est une gifle aux Québécois », a déclaré M. Lisée lors d’un point de presse jeudi à l’Assemblée nationale.

« Les dirigeants de Bombardier ont réussi à tirer une compagnie qui était dans une très grave difficulté vers la voie de la rentabilité, et là-dessus ils ont fait un bon travail, mais ils l’ont fait parce que les contribuables québécois leur ont donné 1 milliard de dollars [américains] », a indiqué le chef de l’opposition officielle, en faisant remarquer que Bombardier a « détruit le gagne-pain de milliers de Québécois » en procédant à d’importantes mises à pied au cours de la dernière année.

« J’espère qu’un actionnaire important de Bombardier, c’est-à-dire le gouvernement du Québec, va demander le retrait de ces augmentations », a-t-il conclu.

En droit d’intervenir

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, estime lui aussi que la hausse de la rémunération des hauts dirigeants de Bombardier est « exagérée ».

« La Caisse de dépôt investit 2 milliards [dans la division transport de Bombardier, en novembre 2015], puis le gouvernement du Québec investit 1 milliard. Donc, je pense qu’on est en droit d’intervenir pour dire que les salaires devraient être raisonnables », a-t-il affirmé.

Selon lui, le gouvernement a négocié « en culottes courtes » avec Bombardier, sans obtenir de garantie sur le maintien d’emplois au Québec, et il doit maintenant fournir des explications.

Mauvais message

Interpellée à ce sujet lors de la période des questions, la ministre de l’Économie, Dominique Anglade, a admis que si elle était « dans les souliers de l’entreprise », elle se questionnerait sur le message envoyé à la population.

« Si je me place dans les souliers des travailleurs et de la population québécoise, qui est choquée aujourd’hui, je peux les comprendre », a-t-elle ajouté.

Mme Anglade a cependant défendu l’investissement de Québec dans Bombardier et fait valoir que le gouvernement n’a pas à approuver l’augmentation de la rémunération des patrons, puisqu’il a investi spécifiquement dans une société en commandites consacrée à la CSeries, et non dans la société mère.

Réaction discrète

L’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, qui représente les travailleurs de Bombardier aéronautique, a quant à elle choisi de demeurer discrète.

« Pour le moment, nous nous réservons nos commentaires pour nourrir notre argumentaire qui servira sur les différentes tables de négociations avec Bombardier, a déclaré le coordonnateur québécois de l’AIMTA, Dave Chartrand, par voie de communiqué. Une prise de position sur la place publique de la part de notre organisation n’apporterait rien de nouveau aux arguments qui circulent déjà. »

Le président-directeur général de Bombardier, Alain Bellemare, a touché une rémunération globale de 9,5 millions $US en 2016, comparativement à 6,4 millions $US en 2015, soit une augmentation de 48 %. Quant au président du conseil d’administration — et ancien p.-d.g. —, Pierre Beaudoin, il a reçu 5,3 millions $US, ce qui représente une hausse de 36 % par rapport aux 3,8 millions $US de 2015.