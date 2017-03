Purolator conclut une entente de principe avec Teamsters Canada

Mississauga — Purolator annonce mercredi la conclusion d’une entente de principe avec le syndicat des Teamsters, ce qui permet une reprise du cours normal de ses opérations.

Mardi, Purolator avait décrété un arrêt temporaire de service, une mesure de précaution qui visait à protéger ses clients de l’impact négatif d’une grève possible.

Dimanche dernier, un préavis de grève de 72 heures avait été remis à l’entreprise par le syndicat. L’arrêt de travail risquait d’éclater ce mercredi, à 16 h 30.

L’entente de principe est sujette à ratification par les membres des Teamsters Canada. D’ici là, les détails de l’entente demeureront confidentiels.

Teamsters Canada compte plus de 8000 membres oeuvrant chez Purolator, un fournisseur de solutions intégrées de logistique et d’expédition de fret et de colis.