La Ville de Prince Albert versera 5,1 millions à Domtar

Prince Albert — Le conseil municipal de Prince Albert, en Saskatchewan, a autorisé le versement d’une somme de 5,1 millions à Domtar pour régler une dispute au sujet de l’évaluation d’une usine de pâte à papier que Domtar avait rachetée à Weyerhaeuser en 2006. Domtar faisait valoir que l’évaluation de la propriété était trop élevée pour les années 2009 et 2010, et elle demandait un remboursement. La Ville a précisé, dans un communiqué de presse, que le règlement avait été négocié par son équipe juridique, puis formellement approuvé par deux conseils scolaires impliqués dans le litige. Il a obtenu le feu vert du conseil municipal lundi soir. La Ville devra verser 2,85 millions, tandis que la Saskatchewan Rivers Public School Division devra allonger 1,58 million et la Prince Albert Catholic School Division, 678 403 $. L’usine de pâte à papier a depuis été fermée.