Purolator suspend ses expéditions de colis

Toronto — Purolator a suspendu mardi ses activités d’expédition de colis après avoir reçu un préavis de grève du syndicat de ses employés affiliés à Teamsters Canada. L’offre finale de Purolator a été rejetée par une majorité des membres du syndicat, qui a remis dimanche un préavis de grève de 72 heures à l’entreprise. L’échéance pour le déclenchement de cette grève a été fixée mercredi à 16 h 30. Dans un communiqué, Purolator a dit croire que les deux parties parviendront rapidement à une entente. Cependant, elle a décidé de ne plus accepter de colis à compter de mardi afin de protéger ses clients qui pourraient subir les contrecoups de la situation. L’entreprise a assuré que les envois se trouvant actuellement dans son réseau et qui ont été expédiés avant le 28 mars seraient livrés comme prévu. Le porte-parole de Teamsters Canada, Stéphane Lacroix, a révélé que le service fédéral de médiation et de conciliation avait convoqué une réunion mardi entre les parties dans le but d’éviter un conflit de travail. La direction de l’entreprise a dit être impatiente de reprendre les négociations et de discuter d’une nouvelle entente avec le syndicat, qui compte plus de 8000 membres oeuvrant chez Purolator.