La finance britannique s’inquiète pour ses emplois

Dans le rutilant quartier des affaires de Manchester, le Brexit est dans tous les esprits, illustrant les doutes des deux millions de salariés du secteur financier du Royaume-Uni, qui s’interrogent pour leur avenir.

Souvent réduit à la célèbre et puissante City de Londres, le monde financier britannique essaime à travers l’ensemble du pays, représentant l’un des secteurs les plus importants de l’économie.

Au coeur de Spinningfields, quartier du centre-ville de Manchester rénové ces vingt dernières années, la sortie de l’Union européenne (UE), dont le processus doit être déclenché mercredi, fait craindre le pire.

« Cela va avoir un gros impact ici et pour l’ensemble du Royaume-Uni. Des entreprises vont partir et il va y avoir beaucoup de pertes d’emplois », lance, inquiet, Mohammed, salarié d’une société d’assurances qui ne souhaite donner que son prénom.

Présence internationale

Dans cette mini-City, derrière les grandes façades de verre des immeubles ultramodernes qui abritent les grands noms de la finance britannique, le Brexit inquiète d’abord les sociétés présentes à l’international.

« Nous sommes évidemment un peu nerveux sur le résultat, mais nous sommes confiants sur la capacité à obtenir un accord. C’est encore un peu tôt, mais si nous sommes affectés, nous le serons comme Londres », souligne Fraser Morris, un responsable de la banque privée luxembourgeoise Brown Shipley.

Plus optimiste, Jacob, jeune Polonais travaillant pour RBS, estime que « Manchester est plus dépendante des entreprises locales » et doute que « l’impact soit aussi fort qu’à Londres » pour cette grande ville du nord de l’Angleterre.

L’industrie financière emploie 2,2 millions de personnes dans le pays, soit 7 % des salariés britanniques, que ce soit dans la banque, l’assurance et les services associés, selon une étude publiée récemment par le lobby bancaire TheCityUK.

Londres en regroupe 750 000 : ses gratte-ciel accueillent les sièges de grandes banques britanniques et internationales, dans la City historique au coeur de la ville ou dans le quartier d’affaires plus récent de Canary Wharf dans l’est de la capitale.

Le reste du Royaume-Uni regroupe donc la majorité de ces salariés, soit 1,5 million.

Beaucoup de villes

Bristol (sud-ouest) abrite le groupe de services financiers Heargreaves Lansdown, Birmingham (centre) le siège de la banque de détail britannique du géant HSBC, tandis que Halifax (nord) a donné son nom à une banque.

L’Écosse, qui se dirige vers un nouveau référendum sur son indépendance, accueille deux des plus grands gérants d’actifs du pays, Standard Life et Aberdeen Asset Management qui sont sur le point de fusionner.

Au total, 21 villes dans le pays sont dotées de plus de 10 000 personnes travaillant dans le secteur.

En tant que « joyau de la couronne », la capitale concentre tous les regards « mais le centre financier international, c’est Londres et le Royaume-Uni », explique à l’AFP Gary Campkin, un responsable de TheCityUK.

Lourde responsabilité

Les enjeux en matière d’emploi font porter une lourde responsabilité au gouvernement à l’approche des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

« Est-ce que cela va coûter des emplois ? Personne ne sait ce qui va se passer », souligne M. Campkin, alors que le secteur a déjà perdu des dizaines de milliers de postes à la suite de la crise financière internationale de 2008-2009.

Le gouvernement de Theresa May a promis une sortie du marché unique et donc, pour le secteur financier, la perte du passeport européen qui permet aux établissements de proposer leurs services en Europe de par leur présence au Royaume-Uni.

« Si les choses se passent bien […], il n’y aura pas trop de pertes d’emplois, mais si les choses se passent mal, le chiffre effrayant de 240 000 peut donner une idée de ce qui est en jeu », en partant du principe que 10 % des effectifs seraient concernés, note Keith Pilbeam, professeur d’économie à la City University de Londres.

Plusieurs grandes banques comme HSBC ont déjà prévenu qu’elles étaient prêtes à déplacer des emplois hors du Royaume-Uni, y compris avant la fin des discussions sur le Brexit qui doivent durer deux ans.

Le sentiment qui domine avec le Brexit, c’est « la peur de l’inconnu », résume Lee Jenkins, contractuel chez RBS, interrogé à l’ombre de l’imposant bâtiment de la banque britannique à Manchester.