200 travailleurs mis à pied chez Kraft Heinz

Pittsburgh — Kraft Heinz a mis à pied 200 travailleurs administratifs au Canada et aux États-Unis. Selon le vice-président principal des affaires d’entreprise et gouvernementales de Kraft Heinz, Michael Mullen, la société veut réaligner ses différentes fonctions administratives afin qu’elles soient plus efficientes. Kraft Heinz n’a pas précisé où les mises à pied avaient lieu exactement. La société compte deux sièges sociaux, un à Pittsburgh et l’autre à Chicago, depuis que H.J. Heinz et Kraft Foods Group ont fusionné il y a deux ans. L’entreprise compte environ 41 000 employés à travers le monde. Les travailleurs touchés par les mises à pied ont déjà été informés de leur départ, a précisé M. Mullen. La fusion des activités de Kraft et de Heinz a eu lieu en 2015. Il y a un an et demi, le regroupement a annoncé des fermetures d’usines et le licenciement de 2600 personnes.